Global Times: США используют «невидимый нож», чтобы разобщить Китай и Россию

Поведение США с приходом к власти администрации Трампа стало более безответственным. Вашингтон в попытке сохранить свой статус гегемона применяет все возможные средства. Сейчас он пытается разобщить Китай и Россию, настраивая одну страну против другой. Об этом на страницах Global Times пишет обозреватель Ван Сяньцзюй.
Свою разгромную статью он начинает с рассуждений о моральных устоях. У США, по мнению автора, их нет. Очевидно, что именно по этой причине они не желают брать на себя международные обязательства.
Впрочем, чему удивляться, говорит Ван, если политика Штатов сводится к одному-единственному принципу «Америка прежде всего». Но он лишь унижает это огромное государство.
Затрагивает автор и панацеи США - демократию, права человека. По сути, сейчас они стали исключительно декларативными. Американцы ежедневно все больше и больше осознают, что в стране по многим вопросам, в том числе правам человека, работают двойные стандарты.
Вашингтон все больше и больше демонстрирует свою силу, прикрытием которой является фраза «обеспечение безопасности».
Белый дом в отношении РФ действует очень жестко, но при этом он всячески стремится склонить ее на свою сторону. США активно предлагали Москве примкнуть к «Большой семерке» в расширенном формате и пытались привлечь КНР к переговорам о заключении нового договора СНВ между США и Россией. Многие американские политологи и аналитики прямым текстом заявляют, что пришла пора «использовать слабые места в российско-китайских отношениях».
В мире шаги воспринимаются по-иному: как стремление США разобщить Китай и Россию.
Пока что Соединенные Штаты используют «невидимый нож» и идут путем умной и мягкой силы. То есть подключают свои ресурсы в глобальной паутине. В проамериканских СМИ и социальных сетях наблюдается большое число комментаторов, которые пытаются настроить Китай и Россию друг против друга.
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