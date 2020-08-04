Global Times: США используют «невидимый нож», чтобы разобщить Китай и Россию

Сегодня, 13:17

Ольга Громова

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Global Times: США используют «невидимый нож», чтобы разобщить Китай и Россию

Поведение США с приходом к власти администрации Трампа стало более безответственным. Вашингтон в попытке сохранить свой статус гегемона применяет все возможные средства. Сейчас он пытается разобщить Китай и Россию, настраивая одну страну против другой. Об этом на страницах Global Times пишет обозреватель Ван Сяньцзюй.

Свою разгромную статью он начинает с рассуждений о моральных устоях. У США, по мнению автора, их нет. Очевидно, что именно по этой причине они не желают брать на себя международные обязательства.

Впрочем, чему удивляться, говорит Ван, если политика Штатов сводится к одному-единственному принципу «Америка прежде всего». Но он лишь унижает это огромное государство.

Затрагивает автор и панацеи США - демократию, права человека. По сути, сейчас они стали исключительно декларативными. Американцы ежедневно все больше и больше осознают, что в стране по многим вопросам, в том числе правам человека, работают двойные стандарты.

Вашингтон все больше и больше демонстрирует свою силу, прикрытием которой является фраза «обеспечение безопасности».

«Штатам на переговорах с Москвой по таким вопросам, как контроль над вооружениями и продление договора СНВ-3, договориться будет непросто. Потому что Россия, конечно же, знает, что политики, военные авантюристы и финансовые олигархи, продвигающие доктрину «Америка прежде всего», сотрудничая с Россией, действуют не совсем искренне», - цитирует публикацию в адаптированном переводе с китайского языка издание ИноСМИ.

Белый дом в отношении РФ действует очень жестко, но при этом он всячески стремится склонить ее на свою сторону. США активно предлагали Москве примкнуть к «Большой семерке» в расширенном формате и пытались привлечь КНР к переговорам о заключении нового договора СНВ между США и Россией. Многие американские политологи и аналитики прямым текстом заявляют, что пришла пора «использовать слабые места в российско-китайских отношениях».

В мире шаги воспринимаются по-иному: как стремление США разобщить Китай и Россию.

Пока что Соединенные Штаты используют «невидимый нож» и идут путем умной и мягкой силы. То есть подключают свои ресурсы в глобальной паутине. В проамериканских СМИ и социальных сетях наблюдается большое число комментаторов, которые пытаются настроить Китай и Россию друг против друга.

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