В Нью-Йорке прошел митинг с «гробами и телами»

Вчера, 17:29

Александр Зуев

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В Нью-Йорке прошел митинг с «гробами и телами»

Улицы Нью-Йорке заполонили  люди с макетами  «гробов» и «тел».  Таким образом граждане США выступили  против открытия школ. Участники акции - ученики, их родители и учителя. Все демонстранты — в масках. Они держат в руках баннеры  с лозунгами «Школы крайне опасны», «Я учу поэзии, а не педиатрии», «Жизни учеников важны!». Участники акции опасаются, что переход на очное обучение приведет к новой  вспышкt коронавируса.

Сообщается, что протестующие прошли маршем от штаб-квартиры федерации учителей до офисов департамента образования.

Отметим, что ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио представил план, согласно которому школы города смогут открыться в сентябре. Мэр предлагает открыть школы, если порог заболеваемости коронавирусом не превысит 3%. При этом очное обучение будет проводиться только два-три дня. Но губернатор штата Эндрю Куомо раскритиковал план мэра. Политик настаивает на продолжении дистанционного обучения.

Согласно последним данным, число зараженных в США превысило 4,71 миллиона. От пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 155 402 человека.

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