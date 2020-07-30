В Нью-Йорке прошел митинг с «гробами и телами»

Улицы Нью-Йорке заполонили люди с макетами «гробов» и «тел». Таким образом граждане США выступили против открытия школ. Участники акции - ученики, их родители и учителя. Все демонстранты — в масках. Они держат в руках баннеры с лозунгами «Школы крайне опасны», «Я учу поэзии, а не педиатрии», «Жизни учеников важны!». Участники акции опасаются, что переход на очное обучение приведет к новой вспышкt коронавируса.

Сообщается, что протестующие прошли маршем от штаб-квартиры федерации учителей до офисов департамента образования.

Отметим, что ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио представил план, согласно которому школы города смогут открыться в сентябре. Мэр предлагает открыть школы, если порог заболеваемости коронавирусом не превысит 3%. При этом очное обучение будет проводиться только два-три дня. Но губернатор штата Эндрю Куомо раскритиковал план мэра. Политик настаивает на продолжении дистанционного обучения.

Согласно последним данным, число зараженных в США превысило 4,71 миллиона. От пневмонии, вызванной COVID-19, скончались 155 402 человека.