Сатановский: Запад намерен развязать войну против России

Вчера, 15:01

Александр Зуев

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Сатановский: Запад намерен развязать войну против России

Политический аналитик Евгений Сатановский считает, что Запад во главе с США уже долгие годы готовится к войне с Россией.

По его мнению, большая война России с западными странами  может начаться в ближайшие десятилетия. Сатановский убежден, что этот конфликт застанут его дети и внуки. Политолог уверен, что противники России ждут подходящего момента для нападения. По его словам, плацдармом для будущей войны могут стать Украина и другие страны Восточной Европы. Как отметил политолог, НАТО собирается использовать  как плацдарм расположенные у границ с Россией государства и этот факт  лишь усугубляет ситуацию. Это будет масштабный вооруженный конфликт, который избежать невозможно, отмечает Сатановский. 

Он также сравнил нынешнюю ситуация вокруг России с той, что была накануне Второй мировой войны. Подъем националистических настроений в Украине, в Польше и в некоторых бывших советских республиках подтверждает его опасения. Политолог привел в качестве подтверждения своих выводов факт того, что США и НАТО перебрасывают войска  ближе к российским рубежам.

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