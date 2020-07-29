Сатановский заявил о полной беззащитности блока НАТО против РФ

Сегодня, 11:45

Анна Лисова

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Сатановский заявил о полной беззащитности блока НАТО против РФ
Политолог Евгений Сатановский

Противостояние стран НАТО и России в последнее время становится все чаще предметом обсуждения. О том, имеет ли НАТО шансы выиграть его, порассуждал политолог Евгений Сатановский, пишет портал Экономика сегодня.

Как известно, США перебрасывают свои силы из Германии в Австрию и Италию, то есть, не к российским границам. Но даже в случае, если бы их перебросили в Польшу или Прибалтику, вряд ли это бы усилило НАТО касательно России в этом регионе. Сатановский уверен, что блок НАТО не располагает потенциалом, который сделал бы его серьезным соперником России. По его мнению, не сможет НАТО на равных воевать и с Китаем.

«Ни о каком оборонном альянсе по поводу России речь не идет. И по поводу Китая речь не идет. Потому что не дай бог им столкнуться с Россией и Китаем. Две ядерные державы, у каждой из которых, конечно, свой потенциал, но я бы никому не рекомендовал его пробовать на прочность», - заявил политолог.

По его мнению, основная задача НАТО сводится совершенно не к обеспечению коллективной обороны. Он сослался на военно-политического эксперта из Израиля Якова Кедми, который сказал, что «единственная цель блока НАТО – финансирование блока НАТО».

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