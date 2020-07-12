Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря. Об этом заявили аналитики из КНР в публикации на страницах китайского издания Sohu, передает ПолитРоссия . По мнению экспертов, эта бухта интересна как США, так и России, поскольку она может использоваться как база для крупных военных кораблей, в том числе и авианосцев. Этот объект защищен 400-метровыми горами, что защищает ее от нападения с тыла.

В период Вьетнамской войны этот порт контролировался американской армией, а позднее его арендовал СССР. После развала Советского Союза арендовала этот порт и Россия. Китайские аналитики считают, что вскоре это место вновь превратится в зону геополитических интересов Москвы и Вашингтона. Бухта Камрань находится между Тихим и Индийским океанами, что позволяет контролировать практически все морское сообщение в регионе.

Ранее прозвучала информация, что США планируют взять в аренду порт Камрань на длительный срок. В СМИ сообщалось, что за аренду бухты Вашингтон готов был заплатить 1 млрд долларов. Но Ханой отказал, заявив, что не хочет на территории Вьетнама видеть иностранные военные базы.

Тем не менее, в будущем ситуация может измениться, предполагают в Китае. Попытаться арендовать Камрань может Россия, поскольку Москва намерена усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уже интересуется этой бухтой.

Поскольку Москва не раз предоставляла крупные кредиты Вьетнаму, и это может сыграть на руку Кремлю, если дойдет до переговоров о праве аренды бухты. К тому же Россия и Вьетнам не раз заключали соглашения о поставках оружия. И сейчас вьетнамская армия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения. Так что шансы Москвы на благоприятный исход переговоров по аренде бухты Камрань довольно высоки, считают аналитики.