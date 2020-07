Американский генерал предлагает объявить России полномасштабную войну

Бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане, отставной генерал Джон Николсон в интервью с The Washington Post заявил о том, что США должны жестко ответить России, если подтвердится факт ее сговора с представителями афганского движения «Талибан». Николсон предложил объявить России полномасштабную войну.

Генерал также рассказал, что в период с 2016 по 2018 год, когда он пребывал в Афганистане, ему приходилось получать доказательства сотрудничества Москвы и талибов. По словам американского генерала, до него доходили сведения о том, что Россия через Таджикистан поставляла «Талибану» оружие и боеприпасы, а также финансировала боевиков. Но в те годы Москва отказывалась поставлять талибам зенитные ракеты, заявил Николсон.

Таким образом, действия Кремля не смогли нарушить баланс сил в регионе, хотя и способствовали росту риска для сил афганского правительства и их союзников из США. Однако появившаяся информация о том, что российская военная разведка предлагала талибам деньги за убийство американских военнослужащих, говорит о том, что Россия в большей степени вовлечена в конфликт. Как сказал генерал, если это окажется правдой, то такой шаг станет большой ошибкой русских и талибов. Николсон также заявил, что подобные просчеты часто приводят к войне.

Генерал считает, что США и НАТО должны осудить действия России, отметив, что они уменьшают шансы на улучшение отношений и сотрудничество в различных областях.

По мнению американского военного, Вашингтон должен приостановить вывод войск США из Германии. В противном случае Москва расценит вывод войск как слабость США. Также Вашингтону придется оставить свои войска в Афганистане до тех пор, пока талибы не выполнят условия, записанные в мирном соглашении, сказал Николсон. Речь идет о том, чтобы начать переговоры с афганским правительством, разорвать связи с «Аль-Каидой» и оказать содействие в сокращении уровня насилия в регионе, пишет lenta.ru .

Отметим, что о сговоре между Россией и талибами сообщили The Washington Post и The New York Times. Как отметили издания, эти сведения получены от американских военных, которые допрашивали захваченных в плен в Афганистане террористов. Был также назвал посредник в «сговоре» России с «Талибаном». Это афганский контрабандист Рахматуллу Азизи. Но Трамп назвал эту информацию фейком, ее также опровергли как талибы, так и Москва.