Сирийские военные перехватили американский конвой

Сегодня, 15:26

Александр Зуев

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Сирийские военные перехватили американский конвой

2 июля сирийские военные на одном из контрольно-пропускных пунктов вдоль дороги Хасаке — Тель-Брак помешали американским военнослужащим - патрулю из четырех бронемашин проследовать через КПП. Они предупредили американцев о последствиях, если те попытаются двигаться намеченным курсом. Так, сирийцы заявили, что при попытке военнослужащих США прорваться они будут вынуждены стрелять на поражение.

По словам офицера сирийской армии, техника ВС США была остановлена в 200 метрах от объекта армии САР.

В Сети появилось видео, на котором можно видеть, как сирийцы и американцы ведут диалог. При этом бойцы сирийской армии называют американцев оккупантами.

«Собирайтесь и убирайтесь», - заявили они.

Американцам ничего не оставалось делать, как подчиниться. Надо сказать, военные США постоянно сталкиваются в Сирии с неуважительным отношением к себе со стороны солдат САР и российских военных полицейских. Иногда американцы пытаются устроить провокации, но всегда это заканчивается для них весьма плохо.

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