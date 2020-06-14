Трамп придумал для коронавируса новое название и обидел Китай

Сегодня, 15:21

Анна Морозова

0

Image 16+
Трамп придумал для коронавируса новое название и обидел Китай

Президент США Дональд Трамп огласил новое название для коронавируса, которое придумал сам, чем снова обидел Китай. В разговоре о COVID-19 Трамп сослался на технику боевого искусства кунг-фу.

В рамках предвыборной встречи со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) Президент провел ассоциацию между коронавирусом и китайской борьбой кунг-фу, придумав инфекции созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»). Также Трамп сказал, что у коронавирусса есть около 19 наименований.

Ранее глава США называл коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», чем обидел китайский народ. Защитники гражданских свобод заявили, что такая речь может спровоцировать вспышки расизма и насилия по отношению к американцам азиатского происхождения. Однако глава Белого дома жестко отстаивал свою позицию, делая акцент на связи коронавируса с Китаем. 

Во время выступления на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».

США не раз жестко критиковали Китай. В марте Трамп выдвинул обвинения правительству Китая в том, что оно несвоевременно проинформировало мировое сообщество о вспышке коронавируса. Американский президент утверждает, что было бы гораздо лучше, если бы в других государствах об этом узнали на несколько месяцев раньше.

На своем предвыборном выступлении в Оклахоме Дональд Трамп заявил, что попросил "замедлить тестирование на коронавирус". Он аргументировал это тем, что, чем больше проводится тестов, тем больше выявляется больных, что негативно сказывается на статистике заболеваемости. Эксперты и сотрудники Трампа были возмущены таким заявлением. При этом главный торговый советник Трампа Питер Наварро сказал, что это просто "насмешка", а другой чиновник Белого дома счел это шуткой. Впрочем, помощники Президента уже не первый раз сводят все к шуткам, когда Трамп делает неоднозначные заявления.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Пригожин в обращении к Конгрессу США: Америка – не единственная в мире страна

Сегодня, 12:24

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

Эрдоган попросил Путина пустить россиян отдыхать в Турции

10-06-2020, 17:11

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

Жена хоккеиста Малкина объяснила, почему не считает США врагом России

4-06-2020, 12:02

Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году

3-06-2020, 21:20

Алексей Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

2-06-2020, 09:47

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

Кадыров появился на публике с катетером на руке

27-05-2020, 17:16

Китай обеспокоен гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

26-05-2020, 08:31

Бомбардировщики B-1B США отработали ядерный удар по Мурманску

23-05-2020, 17:42

На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

23-05-2020, 14:11

В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

21-05-2020, 14:42

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

15-05-2020, 22:40

В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

14-05-2020, 14:18

Китай готовится к войне с США из-за коронавируса

13-05-2020, 22:47

В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова

13-05-2020, 10:48

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

12-05-2020, 15:13

Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

11-05-2020, 15:28

Стало известно, какая картина «пробрала до слез» Путина

10-05-2020, 19:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров