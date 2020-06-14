Трамп придумал для коронавируса новое название и обидел Китай

Президент США Дональд Трамп огласил новое название для коронавируса, которое придумал сам, чем снова обидел Китай. В разговоре о COVID-19 Трамп сослался на технику боевого искусства кунг-фу.

В рамках предвыборной встречи со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) Президент провел ассоциацию между коронавирусом и китайской борьбой кунг-фу, придумав инфекции созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»). Также Трамп сказал, что у коронавирусса есть около 19 наименований.

Ранее глава США называл коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», чем обидел китайский народ. Защитники гражданских свобод заявили, что такая речь может спровоцировать вспышки расизма и насилия по отношению к американцам азиатского происхождения. Однако глава Белого дома жестко отстаивал свою позицию, делая акцент на связи коронавируса с Китаем.

Во время выступления на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».

США не раз жестко критиковали Китай. В марте Трамп выдвинул обвинения правительству Китая в том, что оно несвоевременно проинформировало мировое сообщество о вспышке коронавируса. Американский президент утверждает, что было бы гораздо лучше, если бы в других государствах об этом узнали на несколько месяцев раньше.

На своем предвыборном выступлении в Оклахоме Дональд Трамп заявил, что попросил "замедлить тестирование на коронавирус". Он аргументировал это тем, что, чем больше проводится тестов, тем больше выявляется больных, что негативно сказывается на статистике заболеваемости. Эксперты и сотрудники Трампа были возмущены таким заявлением. При этом главный торговый советник Трампа Питер Наварро сказал, что это просто "насмешка", а другой чиновник Белого дома счел это шуткой. Впрочем, помощники Президента уже не первый раз сводят все к шуткам, когда Трамп делает неоднозначные заявления.