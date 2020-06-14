Северная Корея пригрозила США уничтожением в случае, если будет предпринята попытка возобновить войну на полуострове. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение посольства КНДР в РФ, подготовленное по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны.

В диппредствительстве констатировали, что Штаты не извлекают уроки из прошлого. Скорее, наоборот.

«Американская военщина разворачивает в Южной Корее и в прилегающих к ней зонах всякие военные маневры, главная цель которых - передвижение и развертывание на Корейском полуострове американских вооруженных сил из-за рубежа и с материковой части, а также оперативное нанесение удара по КНДР», - говорится в релизе.

В дипломатической миссии заверили, что у Пхеньяна имеется все необходимое для того, чтобы расправиться с США. Это и ядерное оружие, и ракеты стратегического назначения, "которые способны беспощадно наказывать тех, кто осмелится поднять руку на КНДР".

Ведомство предупреждает, что новая Корейская война, если она станет реальностью, в мировую историю впишет одно сенсационное событие - конец империи, которая называется США.