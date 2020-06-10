В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

Представители демократической партии США предложили в четвертый раз внести российского бизнесмена Евгения Пригожина в санкционный список.

Во вторник представители республиканцев выступили с предложением о расширении санкционных мер против России, Китая и Ирана из-за истечения срока оружейного эмбарго по Ирану. Сегодня представители демократической партии поддержали необходимость санкционных мер. Вот только, по их мнению, вводить санкции необходимо против одного человека - петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Российский предприниматель попал в «черный» список США еще в 2016 году. Спустя полгода в расширенный американский санкционный список попали две компании бизнесмена: «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Всего Евгений Пригожин как физическое лицо попадал в санкционные списки три раза - он является единственным россиянином, которому в Штатах уделяется столько внимания. Второй список был связан с кибератаками на США, а третий – с возможным вмешательством в президентские выборы 2016 года.

Кроме того, санкции ограничивают и деятельность компаний, которые только по слухам имеют отношение к предпринимателю. В их число попали и частная военная компания «Вагнер», и «Агентство интернет-исследований», и некоторые СМИ, например, «Невские новости». В 2019 году список пополнился даже тремя самолетами и яхтой, которые официально принадлежат зарубежным фирмам – Минфин США посчитал, что они могут быть связаны с деятельностью Пригожина.

Американцы уделяют очень много внимания российскому предпринимателю - на сегодня Евгений Пригожин указан в различных санкционных перечнях 14 раз, как частное лицо и сотрудник или руководитель различных организаций.. И хотя в санкционных списках США числятся и другие российские бизнесмены, только в адрес Евгения Пригожина меры то и дело ужесточаются. Всего в перечне потенциальных «врагов» Вашингтона числится более 800 граждан РФ.

При этом от американских санкций очень часто страдают люди, не включенные в «черный» список. Так, в 2014 году россиянин не смог отправить деньги своему отцу. Банк-получатель Мособлбанк оказался в санкционном списке. Перевод гражданина РФ был разморожен только в 2017 году.

Российские власти стараются помогать попавшим в санкционные списки компаниям. Не так давно в Госдуме был одобрен закон, благодаря которому стал возможен перенос их судебных разбирательств и рассмотрение дел на территорию России.