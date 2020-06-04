Эрдоган попросил Путина пустить россиян отдыхать в Турции

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина позволить россиянам ездить на отдых в Турцию.

По заявлению Эрдогана турецким СМИ, он ведет диалог с российским Президентом Путиным на счет туристов из России. В частности, первое лицо Турции просит открыть границы и пустить россиян отдыхать на турецкие курорты. При этом Эрдоган подчеркнул, что граждане России скучают по турецким берегам.

Как рассказал Эрдоган, диалоги подобного рода он ведет также и с властями Великобритании. В планах - Германия и Ангела Меркель. Пока о реакции на просьбы турецкого Президента со стороны Владимира Путина и Бориса Джонсона не сообщается, а "Германия сопротивляется".

Решительный настрой Турции по поводу туристов из России доказывает также факт недавних переговоров Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу - глав Министерств иностранных дел обеих стран. Итогом этих диалогов стало объявление со стороны МИД России о двусторонней «плотной координации» по возрождению сотрудничества.