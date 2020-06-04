Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о причинах провала возвращения россиян из ливийской тюрьмы.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан в прошлом году были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и помещены в неофициальную тюрьму «Митига». Вот уже больше года без предъявления официального обвинения российские социологи незаконно удерживаются в тюрьме.

На днях ливийские СМИ сообщили о намерении главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа вылететь в Москву. Говорилось и о том, что с ним будут россияне.

Александр Малькевич поделился своими первыми эмоциями, когда узнал о возможном возвращении своих коллег домой:

«… я был готов в любой момент рвануть в аэропорт, чтобы, как я надеялся, обнять ребят, которые больше года провели в заточении».

Но позже выяснилось, что Саррадж не планировал посещать Россию. Об этом сообщил глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла. А ведь родственники понадеялись «не на порядочность, а на добрую волю людей». Самолёт Сарраджа вылетел в Анкару, а не в Москву.

Малькевич напомнил о недавней встрече делегации триполитанского правительства с главой российского МИД. Тогда Сергей Лавров дал чётко понять, что пока россияне незаконно удерживаются в плену, у российско-ливийских отношений нет будущего.

Речь идет о встрече, состоявшейся 3 июня в Москве. На ней присутствовали глава российского МИД Сергей Лавров, заместитель председателя Президентского совета, заместитель председателя ПНС Ахмед Майтига и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. В ходе переговоров глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что налаживание дипломатических отношений между нашими странами возможно лишь при условии возвращения российских граждан домой.

Глава ФЗНЦ убеждён, что россияне всё же были на борту самолёта, в котором летел Файез Саррадж. И уже на территории Турции подверглись очередному допросу.

Малькевич напомнил, что ПНС Ливии в третий раз сорвало попытку России наладить дипотношения.

«Трижды ПНС нагло проигнорировало все принципы международной дипломатии, порядочности и каких-то попыток выстроить отношения с нашей страной. В октябре в Сочи на форуме был Саррадж, и делал вид, что впервые слышит об этом (о удерживаемых в Ливии россиянах — прим. ред.). В январе Саррадж был в Москве и также никого с собой не привез. Сейчас, получив уже четкий, опубличенный, будем уже говорить, ультиматум от российского МИДа, ПНС думало несколько дней и наплевало на протянутую руку России. Это запредельная наглость и цинизм», — резюмировал президент ФЗНЦ.