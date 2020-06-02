Жена хоккеиста Малкина объяснила, почему не считает США врагом России

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, заявила, что ей не совсем понятна реакция соотечественников на американское гражданство супруга. Также девушка объяснила, почему она не считает Штаты врагом России. Узнав, что у хоккеиста Евгения Малкина есть американское гражданство, фанаты обрушились на него с обвинениями и адресовали немало нелестных слов.
Его жена Анна Кастерова во время общения с журналистами не смогла промолчать и высказалась на тему отношений между странами.
Она добавила, что ее муж уважает президента России, и когда приезжает на Родину, они проводят время вместе на льду.
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