Бомбардировщики B-1B США отработали ядерный удар по Мурманску

В сообщении командования ВВС США в Европе говорится, что бомбардировщики B-1B Lancer, способные взять под крыло ядерное оружие, пролетели над Швецией, в 250 км от российской границы.

Отметим, что высокоточная крылатая ракета AGM-158 JASSM-ER 250 км летит в четыре раза дальше. А B1 может взять под крыло 24 такие ракеты. Самолет также вооружен ядерными бомбами В 61 и В 62.

Экипажи дальних бомбардировщиков провели учения со шведскими истребителями «Грипен». В1 также сопровождали норвежские F-35, а над Великобританией B-1B прикрывали «Тайфуны». Бомбардировщики ВВС США совершили беспосадочный перелет с базы Эллсворт в Южной Дакоте. Они заправились в воздухе, задействовав при этом британский КС-135 и голландский KDC-10, пишет Утро.ru .

Стоит заметить, что ближе всего к Швеции Мурманск, а рядом, в Гаджиево, находится база российским атомных подводных лодок. Добавим, военное командование Норвегии подтвердило участие своих ВВС в крупнейших воздушных учениях. Надо сказать, что полеты сверхзвукового бомбардировщика ВВС США вблизи от российских границ являются военной демонстрацией.

Как правило, ВВС США дважды в год участвуют в воздушных учениях Arctic Challenge совместно с ВВС Норвегии, Швеции и Финляндии. Но за рамками этих учений проводятся еще и тренировки совместных групп.