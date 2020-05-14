Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Уже дважды следовавший из Тегерана грузовой самолет сирийской авиации приземлился на российской базе Хмеймим, что в провинции Латакия. Как сообщает агентство Al-Masdar News, ссылаясь на свои источники, такой авиапуть грузовой борт выполнил, стремясь избежать возможного удара военно-воздушных сил армии Израиля по аэропорту Дамаска, где находится пункт назначения груза из иранской столицы. Официальный Израиль не делает секрета из того, что он отслеживает каждый шаг Ирана в Сирии и даже малейшее подозрение на перевозку военных грузов в Дамаск, а особенно ударных систем, станет спусковым крючком для атаки.

По информации СМИ, генерал-майор Армии обороны Израиля Аарон Халива, в беседе с одним из информагентств заявил, что со стороны Израиля "секретные операции" против Сирии не только продолжаются, но и становятся все более успешными и близкими к главной цели - вывести все иранские силы из арабской республики. 26 апреля министр обороны Израиля Нафтали Беннет предостерег, что израильская армия готова к "срочным мерам в Сирии".

«Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», — подчеркнул он.

Для информации: с 2011 года Израиль сотни раз атаковал Сирию. Значительное число ударов было направлено против движения "Хизбалла", которое поддерживается Ираном.