В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

Американские военные столкнутся с рядом сложностей, если им придется осуществлять военные операции на территориях России и Китая. Об этом пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США, передает Лента.Ру .

По мнению американских экспертов, даже несмотря на все возможности Вооруженных сил США, на территориях России и Китая они не смогут действовать также успешно, как местные армии. В частности, эти две страны, считают авторы доклада, «будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество».

Эксперты отмечают возможности российских и китайских систем противовоздушной обороны и кибероружия. Также не стоит упускать из виду и то, что эти страны имеют на вооружении тактическое ядерное оружие, которое могут применить против противника. В этом же докладе указано, что в число потенциальных противников США на данный момент можно включить также Иран и Северную Корею.