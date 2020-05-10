Китай готовится к войне с США из-за коронавируса

Китайские спецслужбы предупредили руководство страны о том, что нужно готовиться к наихудшему сценарию развития событий — военной конфронтации с США. Они убеждены, что на фоне пандемии может произойти рост враждебных настроений со стороны Запада. В докладе спецслужб сказано, что антикитайские настроения достигли пика. Не исключено, что руководители КНР серьезно восприняли потенциальную угрозу безопасности.

Помимо прочего, в документе говорится, что отношения КНР и США достигли наихудшего уровня за последние десятилетия. Стороны относятся друг к другу с максимальным недоверием, что проявляется в регулярных социально-политических трениях. Вашингтон обвиняет Пекин в недобросовестной торговой и технологической практике, а также у сторон есть разногласия по вопросу Гонконга и Тайваня. Ко всему США предъявляют претензии КНР по поводу сокрытия данных о коронавирусе. Более того, Белый дом возложил ответственность за распространение инфекции на Китай.

Все это происходит в период предвыборной кампании Дональда Трампа, которая проходит на фоне сложной экономической и эпидемической ситуации.

Президент США уже усилил давление на Пекин, угрожая тарифами на китайский импорт. В докладе также говорится о том, что США пытаются путем подрыва доверия китайцев к правящей коммунистической партии сдержать развитие КНР, пишет rusvesna.su .

Предполагается, что США могут усилить военную поддержку конкурентов Китая в Юго-Восточной Азии и тем самым привести безопасность в регионе в шаткое положение, спровоцировав вооруженный конфликт.