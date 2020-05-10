Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Индия расценила появление китайских вертолетов в районе приграничной области Ладакх как потенциальную угрозу и поэтому подняла в воздух несколько истребителей.

Примечательно, что китайские вертолеты не нарушили воздушного пространства Индии.

Таким образом, Нью-Дели впервые за долгие годы выпустил истребители в ответ на попытку Пекина нарушить воздушное пространство. Инцидент произошел на прошлой неделе, почти в одно время со стычкой индийских и китайских пограничников у индийского штата Сикким и Китая. 150 участников столкновения бросали друг в друга камни. К этому времени военные обеих сторон были отведены от места столкновения.

Как отмечает издание India Today, в апреле Индия и Вьетнам обвинили Китай в присвоении оспариваемых им территорий.

Известно, что на обновленных картах сервиса Map World в составе КНР появилась часть индийского штата Аруначал-Прадеш.

Сейчас Индию и Китай разделяет условная «линия Макмагона». Индия и правительство Далай-ламы - руководителя Тибета - признали существующую границу, а Китай — нет.

После этого не раз предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения от 1993 и 1996 годов не дали желаемых результатов. Спорными остаются два участка: один в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Индия и Китай до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках, пишет Lenta.ru .

Отметим, на фоне увеличения числа полетов F-16 и JF-17 ВВС Пакистана индийские военные находятся в состоянии повышенной готовности.