Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

Сегодня, 15:28

Александр Зуев

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Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

Вечером 10 мая в Афганистане произошла террористическая атака. Сообщается, что боевики из террористической организации «Талибан» совершили налет на контрольно-пропускной пункт афганских силовиков в районе Алишинг. Шестеро правительственных военных погибло и пятеро ранено. У боевиков были конфискованы реактивный гранатомет, автомат АК-47 и боеприпасы.

Минобороны Афганистана сообщило, что атака была отбита и боевики понесли большие потери. Одного радикала удалось захватить в плен.

Между тем депутат Гулзар Сангарвал Неязи рассказал, что правительственные войска потеряли 22 человека. Кроме того, террористы уничтожили или повредили несколько десятков автомобилей афганских силовиков.

Надо сказать, Афганистан на протяжении нескольких десятков лет является одной из постоянных горячих точек. В стране идет противостояние различных радикальных группировок, действиями которых часто руководят внешние игроки, пишет ИА Красная Весна

Сейчас в Афганистане идет война правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое захватило территорию в сельских районах страны. Кроме того, в стране усилилось влияние «Исламского государства». 









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