В Пентагоне изучают вероятность использования коронавируса против США

Сегодня, 14:48

Александр Зуев

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В Пентагоне изучают вероятность использования коронавируса против США
Эпидемия коронавируса

Пентагон и американская разведка расследуют вероятность того, что противники США смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия. Сложившаяся ситуация показывает растущее понимание рисков, которые несет вирус, со стороны аппарата национальной безопасности. По словам чиновников, это не означает, что вирус был создан для использования в качестве оружия.

Между тем разведка США приступила к оценке потенциала противников для использования коронавируса в качестве оружия. Американское оборонное ведомство обратило внимание на мониторинг такой возможности. Эту информацию отказался комментировать представитель Пентагона Майк Эндрюс, но он заявил, что на повестке дня стоит вопрос о происхождении коронавируса.

Программа химической и биологической программы Пентагона поддерживает меры по борьбе с COVID-19, заявил Эндрюс. Он также сказал, что это включает более 150 миллионов долларов инвестиций программы Пентагона на диагностику, вакцины и терапевтические меры.

Ранее американские законодатели одобрили пакет экономических мер для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Палата представителей решила выделить около 500 миллиардов долларов на уменьшение негативного влияния эпидемии на экономику страны. В ближайшее время документ ляжет на стол Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Отметим, что в США выявлено более 869 тысяч случаев заболевания. От инфекции скончались более 50 тысяч человек.

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