Сирийский ЗРК «Бук» подбил израильский истребитель

Сегодня, 12:22

Александр Зуев

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Сирийский ЗРК «Бук» подбил израильский истребитель
Истребитель

Зенитная управляемая ракета ЗРК «Бук-М 2 Э» сбила израильский истребитель F-16, который участвовал в ночной атаке на позиции сирийской армии.Как сообщают сирийские СМИ, несмотря на то, что поразить самолет прямым ударом не удалось, F-16 получил повреждения. Отмечается, что 20 апреля авиация Израиля совершила атаку на позиции сирийских правительственных сил, но войска Асада вовремя отреагировали на угрозу и атаковали F-16, применив зенитно-ракетный комплекс «Бук-М 2 Э».

Израиль пока не прокомментировал инцидент, но ряд местных СМИ сообщили об этом, сославшись на военные источники в Тель-Авиве. Также в правительстве Израиля не подтверждают повреждение своего F-16, пишет Avia.pro.

Однако эксперты усомнились в том, что истребитель не был полностью поражен. Они считают, при нахождении боевого самолета в радиусе разлета поражающих элементов возможность уцелеть равна нулю. Судя по всему, информацию о том, что сбить израильские самолеты не получилось, нельзя назвать недостоверной, полагают эксперты.

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