В Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил 16 турецких ударных беспилотников

Сегодня, 11:53

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В Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил 16 турецких ударных беспилотников
ЗРПК "Панцирь-С1"

Представители Ливийской национально армии, которой руководит маршал Халиф Хафтар, сообщают, что с ноября 2019 года по март 2020 года им удалось сбить 24 турецких ударных беспилотников. 16 из них были уничтожены с помощью российской техники - зенитно ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Источники агентства "АвиаПро" утверждает, что большинство атак БПЛА Турции безрезультатны. Это связано с тем, что находясь в зоне активного действия ЗРПК "Панцирь-С1", они гарантировано будут уничтожены.

На сегодняшний день в армии Халифа Хафтара таких комплексов ровно 6. Они переброшены в Ливию из Объединённых Арабских Эмиратов. Тем временем сами военные ЛНА неоднократно заявляли о несравненных возможностях этого вооружения. Ранее ЗРПК "Панцирь-С1" активно применялись ив Сирии. Здесь они уже уничтожали турецкие БПЛА. В нынешнее время в этой стране используют ЗРК "Бук", которые также производят в Российской Федерации.

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