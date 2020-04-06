Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских медиков

Граждане Италии — выходцы из Украины - возмутились тому, что с кронавирусом в этой стране борются российские военные. Сторонники теории заговоров утверждают, что россияне прибыли в Италию с военной миссией. Украинцы, проживающие в Италии, требуют от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Возмущенные украинцы даже создали петицию, в которой задают вопрос: почему вместо гражданских врачей в Италию прилетели военные? Наталья Гебрич, одна из авторов петиции, сообщает, из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолетах, только 35 являются медиками.

Также она указала на то, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом». В петиции также упоминается о хамском отношении медиков из России к местным жителям, но при этом ни одного примера подобного случае не приводится, пишет ИноСМИ .

Напомним, что Россия отправила в Италию 15 самолетов с вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции легких и защитными средствами.

Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди высказал мнение о том что помощь, которую получила страна, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос.

В ответ на петицию первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выступил с критикой. В частности, он сказал, что авторам петиции, наверное, приятнее видеть, как погибают сотнями итальянцы, чем смотреть, как россияне спасают заболевших людей.