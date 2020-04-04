В Сирии при загадочных обстоятельствах погиб солдат армии США

5 апреля на юге провинции Хасака, в городе Аш-Шадади, где расположена база армии США, при загадочных обстоятельствах погиб американский солдат, несколько военнослужащих получили ранения. Тело погибшего уже доставили на военную базу США «Аш-Шаддади»,

Также стало известно, что в поселке Маркада провинции Хасака 4 апреля во время работы саперов «Сирийских Демократических Сил» сработало взрывное устройство. При этом среди саперов находились солдаты американской армии, пишет ИА Красная Весна

Ранее сообщалось, что коалиция с США направляет дополнительные силы на юг Хасаки и в провинцию Дейр-эз-Зор. Известно, что Пентагон использует различные методы, чтобы скрывать потери в ходе военных кампаний на Ближнем Востоке. Они были отработаны в в ходе масштабных вторжений в Афганистан и Ирак, когда погибло несколько тысяч американцев. Гибель военнослужащих скрывалась и легендировалась «виртуальными потерями», чтобы «не расстраивать» американских граждан.