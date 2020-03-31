Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Сегодня, 12:10

Ольга Громова

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Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил. В противном случае открытый военный конфликт закончится поражением.

Япония на сегодняшний день является страной с одной из самых развитых экономик. За довольно короткое время после Второй мировой войны Япония сумела отстроиться и достичь действительно впечатлительных результатов. Причем, буквально во всех сферах. Невзирая на высокий уровень жизни, у островного государства есть и большие проблемы. Например, нерешенный территориальный спор с Россией и, как следствие, незаключенный мирный договор Токио с Москвой. А также к проблемам страны восходящего солнца эксперты причислили невысокий, по сравнению с РФ, уровень обороноспособности

Аналитики Sohu попытались спрогнозировать, что произойдет, если вдруг Япония решится силой забрать Курильские острова. Они пришли к выводу, что Токио, если ему не окажут поддержку в этом военном противостоянии другие страны, будет повержен Россией в течение 24 часов.

«Возможно, японцы рассчитывают на помощь американцев в конфликте с Россией, но едва ли это входит в планы США», – приводит слова экспертов в переводе статьи издание «ПолитРоссия».

Отмечается, что Япония может быть только пешкой в военной стратегии США. К слову, на ее территории расположены более 90 военных объектов Штатов. Очевидно, что Токио даже не стоит пытаться вернуть Курилы, так как такая затея заранее обречена на фиаско.

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  • Россияне уже давно поддерживают новую конституцию РФ, выражая свое согласие правительству, - ни пяди земли ни кому, и ни когда. На том и стоим, и стоять будем. Не стоит Японии лилеять своими надеждами. Мы знаем, от куда растут ноги. США спит и видит, как установить на Курилах свои базы. Только вот сами японцы плохо понимают политику завоевателя, -"Япония это непотопляемый авианосец". А кому он нужен, если он будет весь в дырках.
  • Уж кто бы сомневался, что япошкам будет кирдык, однако я бы не советовал ВС России недооценивать противника, так как на такую авантюру они пойдут только при гарантированной помощи своих хозяев америкосов и америкосы были бы просто счастливы если бы япошкам удалось захватить курилы, так что автор статьи явно лукавит или просто некомпетентен в данном вопросе, утверждая что в плане америкосов захват курил не значится.
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