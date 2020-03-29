До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

Сегодня, 09:50

Александр Зуев

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До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

В течение ближайших 24 часов Россия и Сирия возобновят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб, поскольку 

Турция и боевики отказались от выполнения российского ультиматума и нарушили договоренности, заключенные между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет avia.pro.

Известно, что сирийские военные подразделения, расположенные в районе фронта, приведены в состояние повышенной боевой готовности, что указывает на скорое начало масштабного наступления на террористов. Россия и Сирия готовы обрушить удар на позиции террористов, применив тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и боевую авиацию.

Россия пока не дала никаких комментариев относительно готовящейся наступательной операции против боевиков, однако можно предположить, что российские и сирийские военные пойдут в наступление, беря во внимание тот факт, что срок действия объявленного Россией ультиматума истекает уже в полночь.

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До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

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