Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Сегодня, 16:32

Сергей Кузнецов

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Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Начиная с 30 марта Россия закрывает свои границы для проезда из-за пандемии коронавируса. Распоряжение о временном закрытии границ появилось на сайте кабинета министров.

Движение автомобильного, ж/д, речного и другого транспорта через пограничные пункты прекращается, пишет издание Что происходит. Не будут работать даже пешие пропускные пункты. Данное распоряжение вводится в действие с 0 часов 00 минут 30.03.2020 г. Исключение не предусмотрено даже для Белоруссии.

Исключение сделано для: сотрудников дипломатических служб России; водителей грузового транспорта, а также сотрудников ж/д транспорта, а также экипажей морских и речных судов; жителей Калининграда и области; людей, которые въезжают в страну для оправления похорон близких родственников (после предъявления соответствующего документа); жителей Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, если у них есть паспорт гражданина РФ.

Все эти граждане будут проверяться на наличие инфекции специалистами Роспотребнадзора.

Более подробно порядок пропуска и исключения можно узнать по следующей ссылке.

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