У американских экспертов возникли вопросы к «Гадюке» на Су-57

Недавно Минобороны РФ опубликовало на YouTube ролик, на котором показан пуск неизвестной ракеты с перспективным российским истребителем Су-57. Этим видео заинтересовались журналисты американского издания «The Drive». Авторы публикации обратили внимание на кадры, демонстрирующие пуск ракеты. Эксперты предположили, что показанное вооружение является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».

Издание задает вопрос о том, каким именно образом оружие размещалось на Су-57. В этой связи эксперты выдвинули версию, что для крепления ракеты использовалась наклонная трапеция, посредством которой ракета на подвеске выходит из люка, после чего происходит ее пуск, пишет Lenta.ru .

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается малозаметностью, сверхманевренностью и мощностью своего арсенала. Отметим, что к 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К этому времени выпущено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять - это образцы для летных испытаний, а три — для наземных статических.