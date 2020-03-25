У американских экспертов возникли вопросы к «Гадюке» на Су-57

Сегодня, 15:36

Александр Зуев

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У американских экспертов возникли вопросы к «Гадюке» на Су-57

Недавно Минобороны РФ опубликовало на YouTube ролик, на котором показан пуск неизвестной ракеты с перспективным российским истребителем Су-57. Этим видео заинтересовались журналисты американского издания «The Drive». Авторы публикации обратили внимание на кадры, демонстрирующие пуск ракеты. Эксперты предположили, что показанное вооружение является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».

Издание задает вопрос о том, каким именно образом оружие размещалось на Су-57.  В этой связи эксперты выдвинули версию, что для крепления ракеты использовалась наклонная трапеция, посредством которой ракета на подвеске выходит из люка, после чего происходит ее пуск, пишет Lenta.ru.

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается малозаметностью, сверхманевренностью и мощностью своего арсенала. Отметим, что к 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К этому времени выпущено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять - это образцы для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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