Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Украинское правительство на специальном заседании сегодня 25.03 приняло решение продлить действующий в стране карантинный режим еще на месяц, до 24.04. Так правительство реагирует на эпидемию коронавируса в Европе и в стране.

Режим ЧС был введен в Украине с 12.03 по 3.04. Были закрыты все учебные заведения и запрещены массовые мероприятия, а также закрыты увеселительные заведения и торговые точки, не обеспечивающие население едой и медикаментами.

По данным РИА, в настоящее время в стране зафиксировали 113 инфицированных коронавирусом, четверо из них скончались, один пациент выписался из больницы.