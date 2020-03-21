Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Сегодня, 22:05

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Рамзан Кадыров, комментируя недавние нарушения карантина в республике, заявил, что нарушители заслуживают того, чтобы убивать их. Чиновники доложили Кадырову о жителе Чечни, который, не обращая внимания на объявленные карантинные меры, устроил молитвенное собрание у себя дома, по возвращению из Саудовской Аравии.

Глава Чечни сказал, что нарушители создают проблемы себе, своим родным и близким, и всем окружающим. Он добавил, что по его данным, у 3 чеченцев тест дал положительный результат. Они ранее прибыли из Турции, вернее двое - из Саудовской Аравии транзитом через Турцию, и ещё один из Стамбула. Врачи во вторник подтверждали лишь один случай коронавируса в республике, сообщает Znak.

Кадыров обратился к чеченцам с призывом серьёзно относиться к ситуации, "не ездить туда-сюда" без крайней надобности.

Не забудьте поделиться новостью!
коронавирус Рамзан Кадыров Чечня карантин

Лента

Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Сегодня, 22:05

Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

Сегодня, 15:46

Польша отказалась пропустить гуманитарные российские Ил-76 в Италию

Сегодня, 13:55

Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

Вчера, 14:34

Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

21-03-2020, 20:00

National Interest назвал главные преимущества российского танка Т-90

21-03-2020, 11:03

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

20-03-2020, 09:38

В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

19-03-2020, 18:06

КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

19-03-2020, 13:46

Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

19-03-2020, 01:27

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

18-03-2020, 17:20

Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

18-03-2020, 12:53

Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

18-03-2020, 10:22

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

17-03-2020, 22:53

Умер писатель Эдуард Лимонов

17-03-2020, 22:01

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

17-03-2020, 21:20

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

17-03-2020, 10:01

Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

17-03-2020, 09:06

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

16-03-2020, 23:44

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

16-03-2020, 22:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров