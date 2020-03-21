Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

Рамзан Кадыров, комментируя недавние нарушения карантина в республике, заявил, что нарушители заслуживают того, чтобы убивать их. Чиновники доложили Кадырову о жителе Чечни, который, не обращая внимания на объявленные карантинные меры, устроил молитвенное собрание у себя дома, по возвращению из Саудовской Аравии.

Глава Чечни сказал, что нарушители создают проблемы себе, своим родным и близким, и всем окружающим. Он добавил, что по его данным, у 3 чеченцев тест дал положительный результат. Они ранее прибыли из Турции, вернее двое - из Саудовской Аравии транзитом через Турцию, и ещё один из Стамбула. Врачи во вторник подтверждали лишь один случай коронавируса в республике, сообщает Znak.

Кадыров обратился к чеченцам с призывом серьёзно относиться к ситуации, "не ездить туда-сюда" без крайней надобности.