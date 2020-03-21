Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

Ведущая американская компания Lockheed Martin, выпускающая авиационное вооружение, показала видео, на котором демонстрируется компьютерная анимация нападения новейшей авиации США на российские военные объекты, включая ракетные комплексы «Тополь» и комплекс противовоздушной обороны С-400. Причем об атаке на Россию не говорится напрямую, но всем известно, что «Тополь» располагается только на территории РФ. В ролике используются термины «решения, которые могут выжить», «спасение» и «выживаемость», которые намекают на российскую военную угрозу.

На американский ролик обратило внимание немецкое издание Contra-magazin. Журналисты издания отмечают, что угроза национальной безопасности США исходит не от России, а от коронавируса.

Как подчеркивает издание, спекуляции на тему российской военной угрозы выгодны военно-промышленному комплексу США.

Заметим, что в последние годы на фоне обострения отношений между Россией и США акции крупнейших компаний, таких как Lockheed, Raytheon, росли в цене, пишет Красная весна .

По мнению немецких журналистов, внимание мира к проблеме нового коронавируса не устраивает американских военных.

Напомним, что холодная война длилась в период с 1946 года до конца 1980-х. Очередной виток противостояния России и Запада произошел после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.