Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

Сегодня, 14:34

Александр Зуев

0

Image 16+
Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

Ведущая американская компания Lockheed Martin, выпускающая авиационное вооружение,  показала видео, на котором  демонстрируется компьютерная анимация нападения новейшей авиации США на российские военные объекты, включая ракетные комплексы «Тополь» и комплекс противовоздушной обороны С-400. Причем об атаке на Россию не говорится напрямую, но всем известно, что «Тополь» располагается только на территории РФ.  В ролике используются термины «решения, которые могут выжить»«спасение» и «выживаемость», которые намекают на российскую военную угрозу.

На американский ролик обратило внимание немецкое издание Contra-magazin. Журналисты издания отмечают, что угроза национальной безопасности США исходит не от России, а от коронавируса.

Как подчеркивает издание, спекуляции на тему российской военной угрозы выгодны военно-промышленному комплексу США.

Заметим, что в последние годы на фоне обострения отношений между Россией и США акции крупнейших компаний, таких как Lockheed, Raytheon, росли в цене, пишет Красная весна.

По мнению немецких журналистов, внимание мира к проблеме нового коронавируса не устраивает американских военных.

Напомним, что холодная война  длилась в период с 1946 года до конца 1980-х. Очередной виток противостояния России и Запада произошел после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

21-03-2020, 20:00

National Interest назвал главные преимущества российского танка Т-90

21-03-2020, 11:03

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

20-03-2020, 09:38

В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

19-03-2020, 18:06

КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

19-03-2020, 13:46

Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

19-03-2020, 01:27

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

18-03-2020, 17:20

Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

18-03-2020, 12:53

Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

18-03-2020, 10:22

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

17-03-2020, 22:53

Умер писатель Эдуард Лимонов

17-03-2020, 22:01

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

17-03-2020, 21:20

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

17-03-2020, 10:01

Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

17-03-2020, 09:06

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

16-03-2020, 23:44

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

16-03-2020, 22:41

Стало известно, почему российские Су-35 не перехватывали турецкие истребители над Сирией

16-03-2020, 22:10

Жители Идлиба окружили танк российско-турецкого военного патруля

16-03-2020, 16:14

Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

16-03-2020, 12:01

СМИ: Американская подводная лодка застряла во льдах рядом с базой ВМФ России

16-03-2020, 11:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров