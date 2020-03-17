В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

Сегодня, 18:06

Сергей Кузнецов

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В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

В США считают, что новейший российский истребитель Су-57 будет экономически невыгодным. Сложилась ситуация, когда эпидемия "добралась" даже до крупнейших учений НАТО (накануне отменённых). Российский истребитель может пострадать от низкой цены на нефть, что влияет на общее финансовое состояние России. Двигатели еще не готовы, а основная причина состоит в том, что ВВС России вполне довольны существующими модернизированными истребителями.

Новейший истребитель и до кризиса считался очень дорогим. Заказ 76 таких истребителей протолкнули только благодаря усилиям лично президента России. Но сейчас выполнение этого заказа под большим вопросом, так как Россия очень зависит от нефтяных и газовых экспортных поступлений. 

В NI считают большой проблемой двигатели истребителей, которые все никак не могут заменить на более новые. Вызывает вопросы и безаварийная работа ключевых систем, а ведь самолет неплохо летает и со старыми системами. Обозреватели NI напомнили и о выходе Индии из программы закупок истребителей пятого поколения в России, передает Утро.ру. Таким образом, считают в NI, серийное производство Су-57 сейчас имеет никакого смысла, разве что ради престижа.

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Су-57 США

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