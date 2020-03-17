Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

В Кремле оценивают возможность перенесения призыва в армию из-за эпидемии. Так Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о весеннем призыве, который, как уже понятно, будет существенно усложнен, из-за фактического блокирования многих государственных органов и ограничений на передвижения граждан.

В Кремле проведут консультации с Министерством обороны по этому вопросу, сообщает РИА. Как правило, призыв стартует 1 апреля и заканчивается в июле.

Утром глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова сообщила, что референдум по вопросу поправок к Конституции, возможно, будет отсрочен, во избежание скопления граждан на избирательных участках и как следствие эпидемической опасности.