Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Сегодня, 01:27

Сергей Кузнецов

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Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

В Кремле оценивают возможность перенесения призыва в армию из-за эпидемии. Так Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о весеннем призыве, который, как уже понятно, будет существенно усложнен, из-за фактического блокирования многих государственных органов и ограничений на передвижения граждан.

В Кремле проведут консультации с Министерством обороны по этому вопросу, сообщает РИА. Как правило, призыв стартует 1 апреля и заканчивается в июле.

Утром глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова сообщила, что референдум по вопросу поправок к Конституции, возможно, будет отсрочен, во избежание скопления граждан на избирательных участках и как следствие эпидемической опасности.

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