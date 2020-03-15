Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

Сегодня, 21:20

Сергей Кузнецов

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Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

Замминистра МЧС Татарстана сегодня задержан по подозрению в коррупции, а также в злоупотреблении полномочиями. Кроме замминистра, задержан руководитель одной из коммерческих компаний в Казани, и его заместитель.

Как подозревают следователи, на протяжении 7 лет замминистра, действуя в сговоре с директором коммерческой компании, систематически искажал данные относительно реальной готовности компаний обеспечивать профилактику и защиту на производстве в Татарстане. Замминистра склонял коммерсантов заключать контракты с фирмой, в которой являлся фактическим руководителем. В преступные действия втягивались и рядовые сотрудники МЧС.

Следователи полагают, что чиновники сумели завладеть средствами в колоссальном объеме - около 160 млн руб, пишет KazanFirst. Издание приводит биографическую справку, согласно которой чиновник ранее награждался многими государственными наградами, в частности он получил 7 медалей, несколько почетных знаков, и звание заслуженного спасателя.

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