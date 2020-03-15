Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

По словам эксперта университета Гонконга Ван Цзянюя, объявление чрезвычайного положения американским президентом свидетельствует о том, что он пытается мобилизовать американское общество для борьбы с эпидемией коронавируса.

В США политики обычно воздерживаются от ограничений прав граждан, и то, что Президент был вынужден пойти на такой беспрецедентный шаг, свидетельствует о небывалой сложности ситуации.

Выделение денег из "неприкосновенного запаса" на борьбу с эпидемией предусматривается режимом чрезвычайного положения. Этот режим дает возможность Президенту привлекать дополнительный персонал, а также материальные средства и резервные возможности, пишет "Парламентская газета".

Главные трудности ещё впереди, Соединенные Штаты будут вынуждены "пройти проверку на прочность".

Другой китайский эксперт Чжан Тэнцзюнь указал, что сложившаяся ситуация открывает возможности для сотрудничества Китая и США в сфере биотехнологий.