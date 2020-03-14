СМИ: Американская подводная лодка застряла во льдах рядом с базой ВМФ России

На минувшей неделе СМИ публиковали видео, на котором был запечатлен момент, как у российского архипелага Земля Франца-Иосифа пробила 40-сантиметровый лед и всплыла подводная лодка ВМС США Toledo. В социальных сетях между тем появилась информация, что субмарина оказалась зажата льдами, вмерзла в них и не может уйти обратно на глубину. Об этом сообщает «АвиаПро».

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Toledo» типа «Лос-Анджелес» ВМС США вышла на поверхность в Арктике в ходе очередных учений «Ice Exercise 2020». Маневры проводились для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников по действиям в регионе.

Издание подчеркивает, что информация неофициальная, но источники указывают, что субмарина все еще находится на том месте, где пробила лед и всплыла. Она якобы вмерзла и не может сдвинуться с места. Фото и видео, которые бы подтверждали этот факт, не предоставлено.

Однако учитывая тот факт, что ВМС США не приспособлен к суровым условиям низких температур, информация может быть достоверной.

Издание «Вечерняя Москва», в свою очередь, растолковывает , почему американцы теперь так сосредоточились именно на освоении Арктики, хотя ранее, когда РФ активно осваивала ее просторы, предпочитали воевать в Ираке и Афганистане.

«Арктика — это последний на планете Земля «сундук» с природными богатствами. По оценке ученых РАН, в Арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля пока неосвоенных общемировых запасов полезных ископаемых. Золота — 40 процентов, нефти — 60, газа — от 60 до 90, хрома и марганца — 90, платиновых металлов — 47, коренных алмазов — 100», - такими данными оперирует издание, добавляя, что в недрах российской части Африки и на океанском шельфе еще и примерно 50 триллионов кубов природного газа.



