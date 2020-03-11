США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

Сегодня, 11:17

Александр Зуев

0

Image 16+
США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

США хотят пустить Россию по ложному следу. Как стало известно, командование авиационных систем ВМС США заключит контракт с американской компанией Raytheon на выпуск ракеты Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N), которую Америка планирует  использовать в качестве ложной цели для систем ПВО противника. 

О сроках и сумме соглашения ничего неизвестно, но есть информация, что контракт на производство 250 единиц MALD-N  заключат в 2021 и 2022 годах, пишет Lenta.ru. Ложная цель, которая играет роль приманки для средств ПВО противника, может запускаться с тех же самолетов, что и ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. 

Система MALD имитирует полет  истребителя или бомбардировщика, чтобы сбить с толку ПВО противника. Еще в прошлом месяце Национальный центр контрразведки и безопасности США объявил Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею главными противниками Америки. 

Отметим, что ракета Miniature Air Launch Decoy — X успешно прошла испытания на базе Пойнт-Мугу у калифорнийского побережья в августе 2018 года.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

Вчера, 13:18

В США спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией в Сирии

Вчера, 09:10

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

11-03-2020, 19:18

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор, а Людмила Нарусова воздержалась

11-03-2020, 17:55

Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

11-03-2020, 16:32

В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

11-03-2020, 01:55

Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

11-03-2020, 01:50

В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам Путина

11-03-2020, 01:29

Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти

10-03-2020, 19:23

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

10-03-2020, 18:12

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

10-03-2020, 18:08

В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

10-03-2020, 15:35

Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

10-03-2020, 15:31

Госдума ушла на совещание по вопросу досрочных выборов в сентябре

10-03-2020, 15:29

Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России

10-03-2020, 14:56

Как Россия сумела обойти США в гонке за гиперзвук

10-03-2020, 14:52

Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

10-03-2020, 09:10

Диетологи оценили рацион Путина, Трампа и Меркель

9-03-2020, 17:26

Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО

9-03-2020, 11:09

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

9-03-2020, 09:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров