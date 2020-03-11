США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

США хотят пустить Россию по ложному следу. Как стало известно, командование авиационных систем ВМС США заключит контракт с американской компанией Raytheon на выпуск ракеты Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N), которую Америка планирует использовать в качестве ложной цели для систем ПВО противника.

О сроках и сумме соглашения ничего неизвестно, но есть информация, что контракт на производство 250 единиц MALD-N заключат в 2021 и 2022 годах, пишет Lenta.ru . Ложная цель, которая играет роль приманки для средств ПВО противника, может запускаться с тех же самолетов, что и ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile.

Система MALD имитирует полет истребителя или бомбардировщика, чтобы сбить с толку ПВО противника. Еще в прошлом месяце Национальный центр контрразведки и безопасности США объявил Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею главными противниками Америки.

Отметим, что ракета Miniature Air Launch Decoy — X успешно прошла испытания на базе Пойнт-Мугу у калифорнийского побережья в августе 2018 года.