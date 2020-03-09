Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что президент Путин очень много сделал для России, поэтому ему нужно предоставить право выдвигаться на выборах в 2024 г.

Выборы будут всенародными и конкурентными, подчеркнула Матвиенко. Путину решать, воспользоваться ли этим правом, но возможность баллотироваться должна быть обеспечена. И граждане решат на выборах, быть ли Путину президентом еще раз.

Путин способен гарантировать эффективное государственное управление в ближайшие годы, это снимет вопросы насчет преемника, изменения конфигурации власти и т.д., сказала спикер СФ.

Граждане должны отдать должное президенту, за то что он сделал для России за 20 лет: поднял экономику, вооружил армию, и вернул международный престиж (Интерфакс ).