Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

Сегодня, 19:18

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что президент Путин очень много сделал для России, поэтому ему нужно предоставить право выдвигаться на выборах в 2024 г.

Выборы будут всенародными и конкурентными, подчеркнула Матвиенко. Путину решать, воспользоваться ли этим правом, но возможность баллотироваться должна быть обеспечена. И граждане решат на выборах, быть ли Путину президентом еще раз.

Путин способен гарантировать эффективное государственное управление в ближайшие годы, это снимет вопросы насчет преемника, изменения конфигурации власти и т.д., сказала спикер СФ.

Граждане должны отдать должное президенту, за то что он сделал для России за 20 лет: поднял экономику, вооружил армию, и вернул международный престиж (Интерфакс).

"Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках" - Матвиенко

 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!
Валентина Матвиенко Владимир Путин Совет Федерации

Лента

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

Сегодня, 19:18

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор, а Людмила Нарусова воздержалась

Сегодня, 17:55

Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

Сегодня, 16:32

В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

Сегодня, 01:55

Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

Сегодня, 01:50

В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам Путина

Сегодня, 01:29

Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти

Вчера, 19:23

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

Вчера, 18:12

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Вчера, 18:08

В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

Вчера, 15:35

Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

Вчера, 15:31

Госдума ушла на совещание по вопросу досрочных выборов в сентябре

Вчера, 15:29

Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России

Вчера, 14:56

Как Россия сумела обойти США в гонке за гиперзвук

Вчера, 14:52

Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

Вчера, 09:10

Диетологи оценили рацион Путина, Трампа и Меркель

9-03-2020, 17:26

Российские системы РЭБ превратили турецкие беспилотники в мишени для сирийских ПВО

9-03-2020, 11:09

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

9-03-2020, 09:44

Sohu: Россию изначально хотели обвинить в катастрофе MH17

9-03-2020, 09:20

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

7-03-2020, 10:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров