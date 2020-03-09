Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор, а Людмила Нарусова воздержалась

Во время голосования по поправкам к Конституции проголосовал "против" только один сенатор, из Иркутской области — Вячеслав Мархаев.

Такие результаты голосования получил Интерфакс .

Кроме того, воздержались трое сенаторов, среди них Людмила Нарусова (вдова Анатолия Собчака).

Сенатор Мархаев не стал объяснять мотивы своего голосования, как и Нарусова.

Остальные двое сенаторов отказались комментировать вопрос.

Совет Федерации голосовал за поправки в Конституцию сегодня, 11 марта, далее проект поправок отправят в регионы для утверждения местными заксобраниями.

Вчера Валентина Терешкова с голоса внесла "Поправку Терешковой", которая разрешает действующему президенту снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Вячеслав Мархаев в прошлом году баллотировался от КПРФ на выборах мэра Улан-Удэ, но неудачно. Летом прошлого года он осуждал силовиков за поведение во время акций протеста в Москве.