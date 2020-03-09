Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

Сегодня, 16:32

Сергей Кузнецов

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Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

Путин полагает, что в Германии и Франции будут поддерживать идею закрепления Минских договоренностей в "парламентском измерении", привлекая к этому процессу представителей парламентов Германии и Франции. Такие идеи были озвучены украинскими оппозиционными политиками, вчера посещавшими Кремль.

Один из них, В.Медведчук обратился к Путину с просьбой сообщить европейским коллегам об этой идее. Путин ответил, что его коллеги опытные люди, и что они гарантированно будут поддерживать эту идею (ТАСС).

Спикер Госдумы Володин добавил, что нужно законодательно закрепить Минские договорённости в нормандском формате.

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