В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

В думском комитете по образованию прокомментировали закрепление соцгарантий в Основном законе. По словам замглавы комитета Л.Тутовой, экономика страны способна обеспечить все - новые и "старые" - социальные обязательства, даже в непростой ситуации в экономике государство будет их выполнять. Депутаты понимают, что социальные инициативы президента потребуют выделения огромных средств, но российская экономика достаточно крепкая и готова к реализации предложенных президентом инициатив (РИА Новости ).

Закрепление гарантий по соцобеспечению повысит уровень жизни населения. Граждане будут в полной мере защищены с социальной точки зрения, а государство получит эффективные инструменты для борьбы с бедностью, заявила Тутова.