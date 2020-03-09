В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

Сегодня, 01:55

Сергей Кузнецов

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В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

В думском комитете по образованию прокомментировали закрепление соцгарантий в Основном законе. По словам замглавы комитета Л.Тутовой, экономика страны способна обеспечить все - новые и "старые" - социальные обязательства, даже в непростой ситуации в экономике государство будет их выполнять. Депутаты понимают, что социальные инициативы президента потребуют выделения огромных средств, но российская экономика достаточно крепкая и готова к реализации предложенных президентом инициатив (РИА Новости).

Закрепление гарантий по соцобеспечению повысит уровень жизни населения. Граждане будут в полной мере защищены с социальной точки зрения, а государство получит эффективные инструменты для борьбы с бедностью, заявила Тутова.

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Госдума соцгарантии

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