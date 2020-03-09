Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

Сегодня, 01:50

Сергей Кузнецов

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Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

Лео Бокерия, глава Института сердечно-сосудистой хирургии, сказал, что фиксация в Основном законе понятия доступности медицины упростит жизнь россиян, и позволит лечиться на всей территории страны.

Бокерия поддерживает такие поправки, и надеется, что они будут поддержаны депутатами Госдумы (РИА Новости). Он уточнил, что по действующему законодательству, если больной лечится в каком-то провинциальном городе, то его обычно не направляют в столицу или крупные города, а лечат на месте, хотя например в Москве или городах-миллионниках ему могут оказать более качественную помощь. Поэтому поправки очень актуальны для любого россиянина. После принятия этих поправок больные могут приходить в муниципалитет и просить там направление в более крупный город.

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Лео Бокерия поправки к Конституции

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