Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

Лео Бокерия, глава Института сердечно-сосудистой хирургии, сказал, что фиксация в Основном законе понятия доступности медицины упростит жизнь россиян, и позволит лечиться на всей территории страны.

Бокерия поддерживает такие поправки, и надеется, что они будут поддержаны депутатами Госдумы (РИА Новости ). Он уточнил, что по действующему законодательству, если больной лечится в каком-то провинциальном городе, то его обычно не направляют в столицу или крупные города, а лечат на месте, хотя например в Москве или городах-миллионниках ему могут оказать более качественную помощь. Поэтому поправки очень актуальны для любого россиянина. После принятия этих поправок больные могут приходить в муниципалитет и просить там направление в более крупный город.