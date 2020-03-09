В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам Путина

Депутат Госдумы Павел Крашенинников сказал, что отмена ограничений на количество сроков президента относится к конкретной личности и конкретной ситуации. Внесение поправок не свидетельствует, что из законодательства убирается слово "подряд", оно остаётся. Сейчас идёт речь о голосовании граждан о поправках в переходных положениях, после которых президент получит право баллотироваться в президенты в 2024 году.

Сегодня Государственная Дума проголосовала за законопроект о поправках в Конституцию, включая поправку от Терешковой, которая разрешает Путину снова баллотироваться в президенты (РИА Новости ).

После этого Путин выступил с заявлением, в котором поддержал эту инициативу, но указал, что её законность должен утвердить Конституционный суд.