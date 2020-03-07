Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти

Отказ России уступить в снижении нефтедобычи обернулся обвалом цен на нефть, которое повлекло за собой и падение рубля. Хотя саудиты предупреждали, что россияне сильно пожалеют о своем решении.

Издание Bloomberg с точностью до минуты называет время, когда министр энергетики России вошел в здание штаб-квартиры ОПЕК в центре Вены и заявил саудовскому принцу Абдулазизу бин Салману (Abdulaziz bin Salman), что РФ больше не намерена сокращать объемы нефтедобычи - часы показывали 10.16 утра (6 марта).

В Кремле решили, что на фоне свирепствования коронавируса, эпидемия которого привела к резкому падению спроса на черное золото, этот шаг будет расцениваться не иначе, как большой презент сланцевой индустрии США. Но не рассчитывали, что решение приведет к падению цен на нефть. Тогда речь шла о снижении на 10 процентов.

«Эти новости застигли врасплох не только трейдеров: министры были настолько сильно шокированы, что, по словам одного из присутствовавших, они не знали, что еще можно сказать. По словам другого источника, внезапно атмосфера на этой встрече стала напоминать поминки», - говорится в переведенной ИноСМИ публикации Bloomberg.

Соглашение ОПЕК+, считают обозреватели, было выгодно всем. РФ оно поспособствовало не только в экспорте энергоресурсов, но и помогло Путину извлечь внешнеполитическую выгоду - укрепить связи с новым лидером Саудовской Аравии - Мохаммедом бин Салманом.

В то же время соглашение было выгодно и американской сланцевой индустрии. РФ страшно злилась, взирая на готовность главы Белого дома применить энергоресурсы как один из инструментов политического и экономического воздействия. Особое недовольство вызвало использование санкций как способ помешать завершить строительство «Северного потока-2», отмечают обозреватели.

«Кремль решил пожертвовать сделкой ОПЕК+, чтобы остановить американских производителей сланцевой нефти и наказать Соединенные Штаты за вмешательство в реализацию проекта «Северный поток-2», — заявил президент Института мировой экономики и международных отношений Александр Дынкин.

Он добавил, что портить отношения с саудитами в настоящее время довольно рискованно, но стратегия России - это гибкая геометрия интересов.

Агентство со ссылкой на свои источники указывает, что за пару дней до заседания ОПЕК+ Путин лично встретился с производителями нефти и ключевыми министрами. Государь России с момента образования альянса лично принимает решения касательно политики страны по вопросам нефтедобычи.

По словам источников, позиция России заключалась в том, что производители сланцевой нефти должны были взять на себя часть убытков, вызванных снижением спроса и сокращение объемов добычи.

Непосредственно на самом заседании ОПЕК кронпринц, узнав о категоричной позиции России касательно нефтедобычи, подумывал о том, чтобы лично позвонить Путину. Но Новак якобы красноречиво дал ему понять, что решение уже принято и президент вмешиваться не будет...

Что же будет дальше? В краткосрочной перспективе обвал цен на нефть Россия сможет пережить безболезненно, считает агентство, так как базовая цена черного золота для страны - 42 доллара за баррель. В то же время Минфин про запас успел «отложить миллиарды долларов».

Exxon Mobil и Chevron (нефтяные компании США) теперь контролируют множество сланцевых месторождений, и их балансы позволяют им пережить период снижения цен, хотя более мелким придется совсем нелегко.

«Цены будут падать, пока либо Москва, либо Эр-Рияд не прекратят это соревнование на выносливость» или пока североамериканские производители существенно не сократят объемы добычи», - прогнозирует Боб Макнелли, президент Rapidan Energy Advisors и бывший член Совета национальной безопасности.