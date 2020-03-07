Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый». Корабль через Индийский океан направляется в Балтику. Такой вывод сделали СМИ, проанализировав данные о перемещениях российских боевых кораблей с судном «Газпрома», которое может достроить пресловутый «Северный поток-2».

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» несколько дней кряду стояло у берегов Шри-Ланки. 6 марта корабль взял курс на Суэц и отключил систему, которая в автоматическом режиме передавала данные о его дислокации (АИС).

Примечательно, что одновременно с трубоукладчиком из порта Коломбо (это столица Шри-Ланки) вышел сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». Его в Аденском заливе будут поджидать балтийский танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».

Аналитики убеждены, что США внимательно отслеживают перемещения трубоукладчика «Газпрома». Поэтому он нуждается в качественном сопровождении. Стоит добавить, что на борту у «Ярослава Мудрого» достаточно снаряжения для того, чтобы предотвратить попытки возможного физического воздействия.

Кроме того, «маневренное передвижение» трубоукладчика сдерживает США от запугивания санкциями страховщиков судна.



