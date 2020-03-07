В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

Как сообщалось ранее, Госдуме ушла на совещание с президентом, после внесения Валентиной Терешковой предложения о том, чтобы дать Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 г.

Терешкова обосновала это тем, что стране сейчас необходима предсказуемость. В роли такой страховки может выступить нынешний президент, обладающий большим моральным авторитетом. Общество волнуется и даже тревожится, что ждет Россию после 2024 года, поэтому лукавить здесь нельзя, заявила Терешкова.

Она добавила, что Путин является человеком, на которого россияне привыкли полагаться, и это прекрасно видят в Госдуме. Речь идёт о будущем России, поэтому нужно всё открыто и честно прописать. Есть смысл вообще отменить ограничение по числу сроков на посту президента, или же, как вариант, оставить возможность для Путина избираться в 2024 году (РБК ).

«Вопрос на самом деле не о нем, а о нас, гражданах России и ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, публично, открыто предусмотреть.» - Терешкова

На слова Терешковой в Госдуме отреагировали аплодисментами.