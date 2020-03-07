Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

Сегодня, 15:31

Сергей Кузнецов

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Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Дональд Трамп отказался приехать в Москву на празднование дня Победы.

Визит Трампа оценили бы в США как некую уступку Путину, и как доказательство того, что Трамп связан с Россией. Такое развитие событий было вполне предсказуемым, отметил Пушков (Взгляд).

Трамп ранее утверждал, что он хочет приехать в Москву, но предвыборная ситуация мешает этому. Отличная отговорка для американского президента, отметил Пушков, но настоящая причина в том, что антироссийское лобби ухватилось бы за это, в том числе даже многие однопартийцы. С самого начала следовало исходить из того, что Трамп не сможет прибыть в Москву, подчеркнул сенатор.

Сегодня Дмитрий Песков подтвердил отказ Трампа прибыть 9 мая в Россию.

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Алексей Пушков Дональд Трамп США день Победы

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