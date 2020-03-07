Госдума ушла на совещание по вопросу досрочных выборов в сентябре

Сегодня депутаты Госдумы голосуют за поправки в Конституцию во втором чтении.

Еще до начала заседания Владимир Жириновский, посовещавшись с другими лидерами фракций и с главой Госдумы Володиным, внес предложение провести в сентябре досрочные парламентские выборы. Основанием для этого названо то, что Конституция с поправками вступает в силу уже в следующем месяце, поэтому нужно, чтобы новая Дума работала уже с новыми полномочиями. Помимо этого, нужно подумать и о выборах президента, сказал Жириновский.

Он также внес предложение передать полномочия по выборам президента Государственному совету.

Подобные поправки также предлагал единоросс Александр Карелин. Он считает, что было бы честно провести новые выборы в новых условиях.

Инициативу взяла на себя женщина-космонавт Валентина Терешкова, она считает, что нужно снять ограничение на участие Путина в выборах президента (РБК ).

Госдума ушла на совещание.