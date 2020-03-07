Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России

Сегодня, 14:56

Анна Лисова

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Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России
Фото: Из открытых источников

США могут изменить структуру флота из-за экономических соображений, а также из-за изменений, произошедших в вооружении армии РФ.
Стало известно, что командование ВМС США прорабатывает возможность сокращения количества авианосцев, а также замены атомоходов типа Gerald R. Ford на меньшие по размерам и возможностям десантные вертолетоносцы.
Пересмотреть структуру флота в США могут в том числе и из-за огромной цены новых авианосцев. Так, новый корабль класса Gerald R. Ford обходится ВМС США примерно в 15 млрд долларов, тогда как Nimitz при схожих размерах и задачах – в 5,5 млрд долларов.

К тому же эксперты считают, что большие авианосцы более уязвимы перед оружием, которое ставит сейчас на вооружение Россия и Китай. Так, к примеру, российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут прямым попаданием уничтожить корабль любого размера. Не менее эффективные и китайские баллистические DF-21D и DF-26. Защититься от атаки таких ракет можно только выведя из строя спутники, но будет ли такая защита эффективной, в Пентагоне не уверены.
К тому же потенциальные противники США продолжают создавать новое оружие, которое с легкостью может уничтожить американские авианосцы.
Поэтому в Пентагоне прорабатывают возможность сокращения авианосцев Ford-класса до четырех единиц. То есть, новые авианосцы строиться не будут, а останутся на вооружении уже существующие, и те, которые начали строить, сообщает Российская газета.
Корабли типа Nimitz могут заменить более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America. Эти военные суда могут нести не только десантные катера и вертолеты, но и истребители F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Хотя эти истребители не такие эффективные, как F-35С и F/A-18 Hornet, но в сложившейся ситуации США могут все же пойти на то, чтобы снизить число авианосцев, на которых они базируются.

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