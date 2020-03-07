Диетологи оценили рацион Путина, Трампа и Меркель

Сегодня, 17:26

Сергей Нилов

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Диетологи оценили рацион Путина, Трампа и Меркель
Фото: Из открытых источников

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили рационы четырех государственных деятелей - президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и Премьер-министра Испании Педро Санчеса. Оказалось, что российский лидер питается правильно. В то же время личные врачи Трампа ранее неоднократно нарекали, что не могут заставить его отказаться от любви к уличной еде, в том числе к хот-догам и гамбургерам.

РИА Новости со ссылкой на El Confidencial сообщает, что Владимир Путин в свои 67 лет находится в отличной форме. Рацион президента РФ правильный и сбалансированный (уровень ожирения у населения страны 25 процентов). Он ест постное мясо, рыбу жирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца.

Переработанного мяса Путин стремится избегать и почти не употребляет алкоголь. В редких случаях может позволить себе вино либо пиво. Завтракает российский гарант плотно - омлетом, фруктами или сухофруктами, а также гречневой кашей с добавлением проса и алтайского меда. На ужин ограничивается молочными или кисломолочными продуктами.

У президента США, который любит всю вредную еду, есть проблемы с уровнем холестерина - он повышен.

73-летний глава Белого дома остается ярым сторонником фастфуда, его рацион - гамбургеры и сэндвичи яйцом, яичница с беконом, картошка фри. При этом Трамп не употребляет алкоголь и не курит. Уровень ожирения населения в США - 37,3 процента.

Канцлер Германии в свои 65 лет остается поклонницей немецкой кухни. Ее все - сосиски с соусом и пюре, фондю, пиво. Впрочем, на ужин она ест овощи. Уровень ожирения в стране - 25,7 процента.

Премьер-министр Испании в свои 48 лет находится в очень хорошей форме, так как придерживается средиземноморской диеты - кушает много овощей и зелени, рыбы, мяса птицы. Уровень ожирения в стране при этом составляет 27,1 процента.

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